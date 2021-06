Traffico Roma del 19-06-2021 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane progressivo aumento in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita con Tina sulla stessa continua e rallentamenti con possibili cose a partire dal raccordo fino al bivio per pratica di mare in direzione quindi di Latina code anche su la sveglia tra il bivio per Aranova Fregene Palidoro per lavori di pulitura chiusi al traffico Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino la cosidetta panoramica tra Trionfale Piazzale Clodio In quest’ultima direzione noi apertura alle 12 prosegue la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma al Circo Massimo dalle ore 20 a mezzanotte circa sarannochiusa al traffico via dei Cerchi da Piazza di Porta Capena Piazza Bocca della Verità e via dell’Ara massima di Ercole sulla linea B della metropolitana ricordiamo che le stazioni di Policlinico e di Castro Pretorio sono chiuse per lavori per cui treni vi transitano senza fermare

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma