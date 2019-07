Traffico Roma del 19-07-2019 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto lunghe code sono segnalate sulla Pontina in direzione della Capitale tra Castel Romano e Spinaceto a causa di un incidente rallentamenti per traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra cousinade Appia rallentamenti per traffico anche sul percorso Urbano dell’a24 verso il centro città a partire dallo svincolo di via di Tor Cervara chiusa per lavori lo ricordiamo la galleria Farnesina in direzione dello Stadio Olimpico Cambiamo argomento in serata San Lorenzo da Piazza dei Sanniti partirà la fiaccolata commemorativa per l’anniversario dei bombardamenti del quartiere inevitabili delle brevi interruzioni al traffico sulle strade del percorso interessato anche un tratto di via Tiburtina torna questo weekend il rally di Roma Capitale pensione ai divieti ai cambiamenti per la circolazione che scatteranno a partire dalle 23:30 di questa sera su numerose strade di Ostia maggiori informazioni su queste ed altre notizie sono disponibilisull’altro sito www.roma.it luceverde.it oppure scaricando l’applicazione luceverderoma disponibile per Android e iOS bene tutto Un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma