Traffico Roma del 19-07-2019 ore 09:00
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ANCORA CODE SONO SEGNALATE SULLA PONTINA VERSO LA CAPITALE TRA CASTEL
ROMANO E SPINACETO PER INCIDENTE
INCIDENTI ANCHE IN CITTÀ, RALLENTAMENTI ALL’ESQUILONO SU VIA EMANUELE
FILIBERTO ALL’INCROCIO CON VIA STATILIA E AL TUSCOLANO SU VIA LUCIO SESTIO
PROPRIO ALL’INCROCIO CON VIA TUSCOLANA
RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E
APPIA. TRAFFICO ANCHE SULLA CARREGGIATA ETSERNA CON RALLENTAMENTI TRA
CASSIA BIS E CASSIA E TRA CASAL DEL MARMO E PISANA
TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL CENTRO CITTÀ CON
RALLENTAMENTI A PARTIRE DA TOGLIATTI
RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO
STADIO E SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
SEMPRE IN TANGENZIALE, RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA
FARNESINA DIREZIONE STADIO OLIMPICO
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AUTORE: Emanuela Castaldi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma