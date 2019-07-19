Traffico Roma del 19-07-2019 ore 10:30
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ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI SU VIA EMANUELE FILIBERTO PER INCIDENTE
ALL’INCROCIO CON VIA STATILIA , DEVIAZIONI PER LA LINEA DEL TRAM 3 APORTA
MAGGIORE IN DIREZIONE TRASTEVERE
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE ALL’INCROCIO TRA VIA NOMENTANA E VIA
REGINA MARGHERITA, INTERROTTO E SOSTITUITO CON AUTOBUS IL SERVIZIO DELLE
LINEE TRAM 3 E 19 TRA GALENO E RISORGIMENTO
RALLENTAMENTI ANCHE AL TUSCOLANO SU VIA LUCIO SESTIO PER INCIDENTE
AVVENUTO PROPRIO ALL’INCROCIO CON VIA TUSCOLANA
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO
SULLE DUE CARREGGIATE
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA BIS E PISANA E
TRA LO SV DELLA A24 E TIBURTINA
RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO E
SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
SEMPRE IN TANGENZIALE, RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA
FARNESINA DIREZIONE STADIO OLIMPICO
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AUTORE: Emanuela Castaldi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma