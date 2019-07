Traffico Roma del 19-07-2019 ore 10:30

ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI SU VIA EMANUELE FILIBERTO PER INCIDENTE

ALL’INCROCIO CON VIA STATILIA , DEVIAZIONI PER LA LINEA DEL TRAM 3 APORTA

MAGGIORE IN DIREZIONE TRASTEVERE

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE ALL’INCROCIO TRA VIA NOMENTANA E VIA

REGINA MARGHERITA, INTERROTTO E SOSTITUITO CON AUTOBUS IL SERVIZIO DELLE

LINEE TRAM 3 E 19 TRA GALENO E RISORGIMENTO

RALLENTAMENTI ANCHE AL TUSCOLANO SU VIA LUCIO SESTIO PER INCIDENTE

AVVENUTO PROPRIO ALL’INCROCIO CON VIA TUSCOLANA

RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO

SULLE DUE CARREGGIATE

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA BIS E PISANA E

TRA LO SV DELLA A24 E TIBURTINA

RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO E

SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

SEMPRE IN TANGENZIALE, RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA

FARNESINA DIREZIONE STADIO OLIMPICO

AUTORE: Emanuela Castaldi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma