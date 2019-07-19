Traffico Roma del 19-07-2019 ore 11:30
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INCIDENTE CON CODE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA EFESO
MENTRE PER UN INCENDIO IN VIALE DEL PARCO DEL CELIO LA LINEA TRAM 3 TRA
STAZIONE DI TRASTEVERE -PIAZZALE OSTIENSE E TRA VALLE GIULIA E PIAZZA DI
PORTA MAGGIORE , ATTIVATO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA ARDEATINA
E TUSSCOLANA
IN TANGENZIALE, RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA
DIREZIONE STADIO OLIMPICO
TORNA QUESTO FINE SETTIMANA IL RALLY DI ROMA CAPITALE
ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI DELLA VIABILITA’ SU NUMEROSE STRADE DI
OSTIA , MODIFICHE CHE SCATTERANNO DALLE 23.30 DI QUESTA SERA E SINO ALLE 7
DI LUNEDÌ 22 LUGLIO
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma