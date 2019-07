Traffico Roma del 19-07-2019 ore 12:30

INCIDENTE CON CODE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA EFESO

MENTRE PER UN INCENDIO IN VIALE DEL PARCO DEL CELIO LA LINEA TRAM 3 TRA

STAZIONE DI TRASTEVERE -PIAZZALE OSTIENSE E TRA VALLE GIULIA E PIAZZA DI

PORTA MAGGIORE , ATTIVATO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA ARDEATINA

E TUSSCOLANA

IN TANGENZIALE, RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA

DIREZIONE STADIO OLIMPICO

TORNA QUESTO FINE SETTIMANA IL RALLY DI ROMA CAPITALE

ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI DELLA VIABILITA’ SU NUMEROSE STRADE DI

OSTIA , MODIFICHE CHE SCATTERANNO DALLE 23.30 DI QUESTA SERA E SINO ALLE 7

DI LUNEDÌ 22 LUGLIO

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma