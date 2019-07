Traffico Roma del 19-07-2019 ore 13:30

RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA VIAE DEL MARE E LAURENTINA PER

TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE

RALLENTAMENTI SULLA ESTERNA TRA ARDEATINA E ROMA SUD E TRA BUFALOTTA E

LO SV DELLA A24 IN CARREGGIATA INTERNA

SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO CHIUSO LO SV PER IL RACCORDO PER INCIDENTE,

CODE DALLO SV PER ROMA EUR VERSO ROMA

IN TANGENZIALE, RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA

DIREZIONE STADIO OLIMPICO

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN CITTÀ IN VIA REGINA MARGHERITA ALL’INCROCIO

CON VIA NIZZA

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA PROTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA

ETTORE ROLLI ED ANCHE SU VIA GIOVANNI GIOLITTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA

DI VIA SANTA BIBIANA

LIMITATO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 LIMITATO A PIAZZA GALENO PER

INCIDENTE TRA PRIVATI VIALE REGINA MARGHERITA/PIAZZA DALMAZIA

BUS SOSTITUTIVI TRA GALENO RISORGIMENTO

AUTORE: Emanuela Castaldi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma