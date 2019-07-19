Traffico Roma del 19-07-2019 ore 13:30
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RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA VIAE DEL MARE E LAURENTINA PER
TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE
RALLENTAMENTI SULLA ESTERNA TRA ARDEATINA E ROMA SUD E TRA BUFALOTTA E
LO SV DELLA A24 IN CARREGGIATA INTERNA
SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO CHIUSO LO SV PER IL RACCORDO PER INCIDENTE,
CODE DALLO SV PER ROMA EUR VERSO ROMA
IN TANGENZIALE, RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA
DIREZIONE STADIO OLIMPICO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN CITTÀ IN VIA REGINA MARGHERITA ALL’INCROCIO
CON VIA NIZZA
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA PROTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA
ETTORE ROLLI ED ANCHE SU VIA GIOVANNI GIOLITTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DI VIA SANTA BIBIANA
LIMITATO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 LIMITATO A PIAZZA GALENO PER
INCIDENTE TRA PRIVATI VIALE REGINA MARGHERITA/PIAZZA DALMAZIA
BUS SOSTITUTIVI TRA GALENO RISORGIMENTO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: Emanuela Castaldi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma