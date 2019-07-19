Traffico Roma del 19-07-2019 ore 16:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA C. COLOMBO A VIA
TUSCOLANA.
SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO CHIUSO PER INCIDENTE LO SV PER IMMETTERSI
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE.
IN CENTRO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIALE REGINA MARGHERITA
ALL’ALTEZZA DI VIA NIZZA
CODE PER LAVORI SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI
DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA TANGENZIALEEST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA.
CODE SULLA VIA PONTINA DAL BIVIO PER LA VIA C. COLOMBO FINO A CASTEL DI
DECIMA VESRO POMEZIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma