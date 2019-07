Traffico Roma del 19-07-2019 ore 17:00

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.

RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA C. COLOMBO A VIA

TUSCOLANA.

SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO CHIUSO PER INCIDENTE LO SV PER IMMETTERSI

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE.

IN CENTRO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIALE REGINA MARGHERITA

ALL’ALTEZZA DI VIA NIZZA

CODE PER LAVORI SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI

DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA TANGENZIALEEST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA

L’AQUILA.

CODE SULLA VIA PONTINA DAL BIVIO PER LA VIA C. COLOMBO FINO A CASTEL DI

DECIMA VESRO POMEZIA.

