Traffico Roma del 19-07-2019 ore 18:00
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DISAGI IN VIA LAURENTINA PER UN INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO ANULARE
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN
GIOVANNI AUTO IN COLONNA DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA PER LA A24
TORNIAMO IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA
GALLERIA FARNESINA; IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
FIUMICINO ROMANINA; SULL’ANELLO INTERNO CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI
CASSIA BIS – SALARIA, BUFALOTTA-PRENESTINA
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO
POMEZIA
SEMPRE SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA IN CITTA’ DA SPINACETO AL
RACCORDO ANULARE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma