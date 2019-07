Traffico Roma del 19-07-2019 ore 18:00

DISAGI IN VIA LAURENTINA PER UN INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO ANULARE

PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN

GIOVANNI AUTO IN COLONNA DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA PER LA A24

TORNIAMO IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA

GALLERIA FARNESINA; IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

FIUMICINO ROMANINA; SULL’ANELLO INTERNO CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI

CASSIA BIS – SALARIA, BUFALOTTA-PRENESTINA

IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO

POMEZIA

SEMPRE SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA IN CITTA’ DA SPINACETO AL

RACCORDO ANULARE

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma