Traffico Roma del 19-07-2019 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLABUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA A VIA
TUSCOLANA.
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA, LUNGO LA COMPLANARE PER
IMMETTRESI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ
ALL’ALTEZZA DI VIA PAOLO BOSELLI IN DIREZIONE PONTE MILVIO.
CODE PER TRAFFICO IN VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, VERSO SAN GIOVANNI, ALTRI
INCOLONNAMENTI DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA PER LA A24 ROMA TERAMO.
RICORDIAMO CHE IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO È CHIUSA
PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; IL TRAFFICO È DEVIATO NELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE.
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE A TRATTI SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA DALLA VIA C. COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO
POMEZIA ED IN ENTRATA IN CITTA’ DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma