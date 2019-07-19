Traffico Roma del 19-07-2019 ore 20:00
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DISAGI SUL LUNGOTEVERE DIAZ PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA PAOLO BOSELLI
DIREZIONE PONTE MILVIO
rallentamenti in via del giuba in prossimità di via mogadiscio per un
albero caduto sulla strada
in VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA
FARNESINA; IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON
CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
FIUMICINO ROMANINA, a complicare la situazione un incidente; SULL’ANELLO
INTERNO CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA BIS – SALARIA, nomentana-
tiburtina
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO
POMEZIA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma