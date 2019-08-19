Traffico Roma del 19-08-2019 ore 07:30
Più informazioni su
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI
MENTRE AL QUARTIERE DELLA VITTORIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER L’INTERVENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA OSLAVIA IN PROSSIMITÀ DI VIA VODICE
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO
AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL è CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL
FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA
TRASPORTO PUBBLICO
PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA: LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI SAN GIOVNNI
E OTTAVIANO; IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI.
DA DOMANI 20 AGOSTO, AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDONO LO
STOP ALLA CIRCOLAZIONE, FINO AL 25 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI TERMINI E
BATTISTINI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma