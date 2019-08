Traffico Roma del 19-08-2019 ore 08:00

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI

MENTRE AL QUARTIERE DELLA VITTORIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER L’INTERVENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA OSLAVIA IN PROSSIMITÀ DI VIA VODICE

PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO

AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL è CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL

FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA

TRASPORTO PUBBLICO

PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA: LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI SAN GIOVNNI

E OTTAVIANO; IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI.

DA DOMANI 20 AGOSTO, AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDONO LO

STOP ALLA CIRCOLAZIONE, FINO AL 25 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI TERMINI E

BATTISTINI

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

