Traffico Roma del 19-08-2019 ore 09:00
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AL TRIONFALE IN VIA MARSILIO FICINO IN
PROSSIMITÀ DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIOFALE.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ALL’INFERNETTO IN VIA TORCEGNO
ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL PORZIANO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI LA CIRCOLAZIONE NON
PRESENTA IMPEDIMENTI DI RILIEVO
AL DELLA VITTORIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, VIA OSLAVIA IN PROSSIMITÀ DI VIA VODICE
TRASPORTO PUBBLICO
PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA: LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI SAN GIOVNNI
E OTTAVIANO; IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI.
DA DOMANI 20 AGOSTO, AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDONO LO
STOP ALLA CIRCOLAZIONE, FINO AL 25 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI TERMINI E
BATTISTINI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma