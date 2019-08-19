Traffico Roma del 19-08-2019 ore 10:00
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NON MOLTO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA, REGOLARE LA CIRCOLAZIONE
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE E SU TUTTE LE
CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTA’ .
POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTE AL TRIONFALE IN VIA MARSILIO FICINO IN
PROSSIMITÀ DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIOFALE.
ALTRI POSSIBILI RALLENTAMENTTI PER UN ALTRO INCIDENTE, ALL’INFERNETTO IN
VIA TORCEGNO ALTEZZA VIA DI CASTEL PORZIANO.
TORNIAMO IN CITTA’, AL DELLA VITTORIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER LAVORI DI
POTATURA, VIA OSLAVIA IN PROSSIMITÀ DI VIA VODICE.
PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO
OLIMPICO.
SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA ROMA;
CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE.
LUNGHE ATTESE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE PER TUTTO IL
PERIODO ESTIVO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA
– VITERBO, E’ SOSTITUITO CON AUTOBUS COTRAL, TRA LE STAZIONI DI MONTEBELLO
E CATALANO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma