Traffico Roma del 19-08-2019 ore 10:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA PRENESTINA DAL RACCORDO ANULARE
A VIA EMILIO LONGONI IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA VIA DELLE VALLI E VIA NOMENTANA VERSO
SAN GIOVANNI.
IN CENTRO, TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SU LUNGOTEVERE MARZIO ALTEZZA
DI PONTE UMBERTO PRIMO
E SEMPRE PER INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI, AL QUARTIERE AURELIO, IN
VIA GIAMBATTISTA PAGANO INCROCIO CON VIA GIOVANNI TARASSIA
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTA TRA LE
STAZIONI DI SAN GIOVNNI E OTTAVIANO; IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS
SOSTITUTIVI.
DA DOMANI 20 AGOSTO, AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDONO LO
STOP ALLA CIRCOLAZIONE, FINO AL 25 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI TERMINI E
BATTISTINI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma