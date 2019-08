Traffico Roma del 19-08-2019 ore 11:30

CHIUSA PER INCIDENTE LA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IL TRAFFICO È DEVIATO SULLA COMPLANARE

A TRASTEVERE, PER UN ALTRO INCIDENTE, SI RALLENTA IN VIA ETTORE ROLLI IN

PROSSIMITÀ DI VIA ANGELO BELLANI.

TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA NUOVA ALTEZZA DI

VIA MIGLIOLI

A CENTOCELLE RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE IN VIALE DELLE GARDENIE

ALL’INCROCIO CON VIA DELLE CELIDONIE

.

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTA TRA LE

STAZIONI DI SAN GIOVNNI E OTTAVIANO; IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS

SOSTITUTIVI.

DA DOMANI 20 AGOSTO, AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDONO LO

STOP ALLA CIRCOLAZIONE, FINO AL 25 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI TERMINI E

BATTISTINI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma