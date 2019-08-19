Traffico Roma del 19-08-2019 ore 11:30
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CHIUSA PER INCIDENTE LA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IL TRAFFICO È DEVIATO SULLA COMPLANARE
A TRASTEVERE, PER UN ALTRO INCIDENTE, SI RALLENTA IN VIA ETTORE ROLLI IN
PROSSIMITÀ DI VIA ANGELO BELLANI.
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA NUOVA ALTEZZA DI
VIA MIGLIOLI
A CENTOCELLE RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE IN VIALE DELLE GARDENIE
ALL’INCROCIO CON VIA DELLE CELIDONIE
.
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTA TRA LE
STAZIONI DI SAN GIOVNNI E OTTAVIANO; IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS
SOSTITUTIVI.
DA DOMANI 20 AGOSTO, AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDONO LO
STOP ALLA CIRCOLAZIONE, FINO AL 25 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI TERMINI E
BATTISTINI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma