Traffico Roma del 19-08-2019 ore 12:30
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APERTA REGOLARMENTE LA TANGENZIALE EST, CHIUSA IN PRECEDENZA PER INCIDENTE
TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA. SI SCORRE SENZA PROBLEMI IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI
NON CI SONO ALTRI PROBLEMI DI RILIEVO, EGOLARE AL MOMENTO LA SITUAZIONE
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA NON CIRCOLANO I TRENI
TRA LE STAZIONI DI SAN GIOVNNI E OTTAVIANO; IL COLLEGAMENTO È GARANTITO DA
BUS SOSTITUTIVI.
DA DOMANI 20 AGOSTO, AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDONO LO
STOP ALLA CIRCOLAZIONE, FINO AL 25 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI TERMINI E
BATTISTINI
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma