Traffico Roma del 19-08-2019 ore 13:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
CODE TUTTAVIA DA SEGNALARE IN USCITA DALLA CITTÀ SULLA VIA AURELIA TRA IL
GRA E LO SVINCOLO PER CASAL LOMBROSO.
CHIUSA PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE
LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO
ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
SERVIZIO METRO A, LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER LAVORI TRA SAN GIOVANNI
E OTTAVIANO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
AL VIA DA DOMANI, MARTEDÌ 20 AGOSTO, LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE
PREVEDONO LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E
BATTISTINI, FINO AL 25 AGOSTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma