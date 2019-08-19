Traffico Roma del 19-08-2019 ore 14:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
RESTA CHIUSA PER LAVORI NEL QUARTIERE TUSCOLANO VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA
NARNI E VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA
LOCALE LINEA BUS 16.
CHIUSA PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE
LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO
ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
SERVIZIO METRO A, LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER LAVORI TRA SAN GIOVANNI
E OTTAVIANO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
AL VIA DA DOMANI, MARTEDÌ 20 AGOSTO, LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE
PREVEDONO LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E
BATTISTINI, FINO AL 25 AGOSTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma