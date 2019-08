Traffico Roma del 19-08-2019 ore 15:30

RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE.

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER INCIDENTE SEGNALATO IN ZONA TOR VERGATA SU

VIALE OXFORD.

RESTA CHIUSA PER LAVORI NEL QUARTIERE TUSCOLANO VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA

NARNI E VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA

LOCALE LINEA BUS 16.



SERVIZIO METRO A, LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER LAVORI TRA SAN GIOVANNI

E OTTAVIANO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

AL VIA DA DOMANI LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE COMPORTERANNO LO STOP

ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI, FINO AL 25

AGOSTO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma