Traffico Roma del 19-08-2019 ore 17:00
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CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI
VIA ARDEATINA E VIA LAURENTINA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITÀ
DEL PIAZZALE PINO PASCALI.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA
DEI PRATI FISCALI E GRA. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE
DI MAGGIOR TRAFFICO.
SERVIZIO METRO A, LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER LAVORI TRA SAN GIOVANNI
E OTTAVIANO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
AL VIA DA DOMANI LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE COMPORTERANNO LO STOP
ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI, FINO AL 25
AGOSTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma