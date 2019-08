Traffico Roma del 19-08-2019 ore 17:00

CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI

VIA ARDEATINA E VIA LAURENTINA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITÀ

DEL PIAZZALE PINO PASCALI.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA

DEI PRATI FISCALI E GRA. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE

DI MAGGIOR TRAFFICO.



SERVIZIO METRO A, LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER LAVORI TRA SAN GIOVANNI

E OTTAVIANO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

AL VIA DA DOMANI LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE COMPORTERANNO LO STOP

ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI, FINO AL 25

AGOSTO.

