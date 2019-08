Traffico Roma del 19-08-2019 ore 17:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULLE AUTOSTRADE ROMANE.

NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE DELLA CITTA’



RICORDIAMO ALLORA CHE SINO AL 2 SETTEMBRE RESTA CHIUSA,

PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO,

IN DIREZIONE DI VIA SALARIA.

PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO:

INTERROTTA, SEMPRE PER LAVORI, LA LINEA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E

OTTAVIANO, NELLE DUE DIREZIONI.

ATTIVO PERO’ UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.



DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI, STOP QUINDI

ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.

