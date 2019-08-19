Traffico Roma del 19-08-2019 ore 17:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULLE AUTOSTRADE ROMANE.
NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE DELLA CITTA’
RICORDIAMO ALLORA CHE SINO AL 2 SETTEMBRE RESTA CHIUSA,
PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO,
IN DIREZIONE DI VIA SALARIA.
PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO:
INTERROTTA, SEMPRE PER LAVORI, LA LINEA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E
OTTAVIANO, NELLE DUE DIREZIONI.
ATTIVO PERO’ UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI, STOP QUINDI
ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
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OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma