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Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18:00

di - 19 Agosto 2019 - 18:00

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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULLE AUTOSTRADE ROMANE.
NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE DELLA CITTA’
 
RICORDIAMO ALLORA CHE SINO AL 2 SETTEMBRE RESTA CHIUSA, 
PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,  
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, 
IN DIREZIONE DI VIA SALARIA.
PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO:
INTERROTTA, SEMPRE PER LAVORI, LA LINEA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E
OTTAVIANO, NELLE DUE DIREZIONI.  
ATTIVO PERO’ UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
 
DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI, STOP QUINDI
ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT 
OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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