Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18:30
Più informazioni su
SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
TUTTO REGOLARE ANCHE A ROMA IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER
INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE
PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO:
INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO
ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI.
DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI
TERMINI E BATTISTINI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT
OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: EMANUELE FORLANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma