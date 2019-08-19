Traffico Roma del 19-08-2019 ore 20:00
Più informazioni su
SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
TUTTO REGOLARE ANCHE A ROMA IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER
INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO
ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI.
DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI
TERMINI E BATTISTINI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!.
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AUTORE: EMANUELE FORLANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma