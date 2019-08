Traffico Roma del 19-08-2019 ore 20:00

SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

TUTTO REGOLARE ANCHE A ROMA IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER

INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO

ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI.

DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI

TERMINI E BATTISTINI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!.

———————–

AUTORE: EMANUELE FORLANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma