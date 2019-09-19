Traffico Roma del 19-09-2019 ore 07:30
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LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA
SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST
SI STA IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO FINO A VIE DEI DUE PONTI
DIREZIONE CENTRO
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA , CON CODE TR VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE PER UN CANTIERE, CHE RESTERA’ APERTO FINO AL PROSSIMO 27
SETTEMBRE
CODE VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI
DECIMA
SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E ARDEATINA
SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA , DIREZIONE PIAZZA IRNERIO TRA VIA
PIO SPEZI E LA STAZIONE AURELIA
IN TARDA MATTINATA SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA L’AREA
CIRCOSTANTE PIAZZA VENEZIA, DEVIATE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO PER UNA
CERIMONIA PUBBLICA ALL’ALTARE DELLA PATRIA
.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma