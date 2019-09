Traffico Roma del 19-09-2019 ore 08:00

LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA

SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST

SI STA IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO FINO A VIE DEI DUE PONTI

DIREZIONE CENTRO

TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA , CON CODE TR VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE PER UN CANTIERE, CHE RESTERA’ APERTO FINO AL PROSSIMO 27

SETTEMBRE

CODE VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI

DECIMA

SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASILINA E ARDEATINA

SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA , DIREZIONE PIAZZA IRNERIO TRA VIA

PIO SPEZI E LA STAZIONE AURELIA

IN TARDA MATTINATA SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA L’AREA

CIRCOSTANTE PIAZZA VENEZIA, DEVIATE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO PER UNA

CERIMONIA PUBBLICA ALL’ALTARE DELLA PATRIA

.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma