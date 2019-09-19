Traffico Roma del 19-09-2019 ore 08:30
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PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE , INTERESSATO DA CODE IN VARI TRATTI DELLE
DUE CARREGGIATE, IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER
LA A24 PER TRAFFICO, A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO
TRA CASILINA E PONTINA , PIU’ DIFFICOLTOSO IL TRANSITO IN CARREGGIATA
ESTERNA DOVE TROVIAMO RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA VIA
DEL MARE E POI TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA PER INCIDENTE
LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA
SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST
SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA , DIREZIONE CENTRO DA MALAGROTTA A
PIAZZA IRNERIO
IN DIREZIONE CENTRO SI STA IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIE
DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA ,TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE PER UN CANTIERE, CHE RESTERA’ APERTO FINO AL PROSSIMO 27
SETTEMBRE
CODE VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E IL BIVIO
PER LA CRISTOFORO COLOMBO, E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA PER
INCIDENTE
IN TARDA MATTINATA SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA L’AREA
CIRCOSTANTE PIAZZA VENEZIA, COINVOLTE ANCHE LE LINEE DEL TRASPORTO
PUBBLICO PER UNA CERIMONIA PUBBLICA ALL’ALTARE DELLA PATRIA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma