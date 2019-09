Traffico Roma del 19-09-2019 ore 09:00

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE , INTERESSATO DA CODE IN VARI TRATTI DELLE

DUE CARREGGIATE, IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER

LA A24 PER TRAFFICO, A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO

TRA CASILINA E PONTINA , PIU’ DIFFICOLTOSO IL TRANSITO IN CARREGGIATA

ESTERNA DOVE TROVIAMO RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA VIA

DEL MARE E POI TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA PER INCIDENTE

LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA

SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST

SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA , DIREZIONE CENTRO DA MALAGROTTA A

PIAZZA IRNERIO

IN DIREZIONE CENTRO SI STA IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIE

DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA ,TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE PER UN CANTIERE, CHE RESTERA’ APERTO FINO AL PROSSIMO 27

SETTEMBRE

CODE VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E IL BIVIO

PER LA CRISTOFORO COLOMBO, E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA PER

INCIDENTE

IN TARDA MATTINATA SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA L’AREA

CIRCOSTANTE PIAZZA VENEZIA, COINVOLTE ANCHE LE LINEE DEL TRASPORTO

PUBBLICO PER UNA CERIMONIA PUBBLICA ALL’ALTARE DELLA PATRIA

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma