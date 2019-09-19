Traffico Roma del 19-09-2019 ore 09:30
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PER TRAFFICO, LAVORI E PICCOLI INCIDENTI SI STA IN CODA IN VARI TRATTI DEL
RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA IL BIVIO
PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA A24 , A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E
TRA LA PONTINA E LA ROMA FIUMICINO , IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO
RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA SALARIA E LA VIA DEL MARE E POI TRA
LA ROMANINA E LA TIBURTINA
LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO
ANULARE ALLA TANGENZIALE EST , MA ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
A PARTIRE DALLO SVINCOLO TOGLIATTI
SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRA IL
BIVIO A 24 E LA TIBURTINA E POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA SALARIA
IN DIREZIONE CENTRO SI ALLUNGANO LE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL BIVIO
PER LA TIBERINA E VIE DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA ,TRA VILLA SPADA
E L’AEROPORTO DELL’URBE PER I LAVORI IN CORSO
SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA , DIREZIONE CENTRO DA MALAGROTTA A
PIAZZA IRNERIO
CODE VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E IL BIVIO
PER LA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA PER
INCIDENTE
E QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ROMA
AFFRONTERA’ I TURCHI DEL BAŞAKŞEHIR ALLE 21:00. DIVIETO DI TRANSITO SU
PIAZZALE DELLA FARNESINA, MENTRE RICORDIAMO CHE L’OLIMPICO È RAGGIUNGIBILE
CON IL TRAM 2 DA PIAZZALE FLAMININO, STAZIONE METRO A.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma