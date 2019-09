Traffico Roma del 19-09-2019 ore 10:00

PER TRAFFICO, LAVORI E PICCOLI INCIDENTI SI STA IN CODA IN VARI TRATTI DEL

RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA IL BIVIO

PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA A24 , A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E

TRA LA PONTINA E LA ROMA FIUMICINO , IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO

RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA SALARIA E LA VIA DEL MARE E POI TRA

LA ROMANINA E LA TIBURTINA

LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO

ANULARE ALLA TANGENZIALE EST , MA ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE

A PARTIRE DALLO SVINCOLO TOGLIATTI

SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRA IL

BIVIO A 24 E LA TIBURTINA E POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA SALARIA

IN DIREZIONE CENTRO SI ALLUNGANO LE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL BIVIO

PER LA TIBERINA E VIE DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA ,TRA VILLA SPADA

E L’AEROPORTO DELL’URBE PER I LAVORI IN CORSO

SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA , DIREZIONE CENTRO DA MALAGROTTA A

PIAZZA IRNERIO

CODE VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E IL BIVIO

PER LA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA PER

INCIDENTE

E QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ROMA

AFFRONTERA’ I TURCHI DEL BAŞAKŞEHIR ALLE 21:00. DIVIETO DI TRANSITO SU

PIAZZALE DELLA FARNESINA, MENTRE RICORDIAMO CHE L’OLIMPICO È RAGGIUNGIBILE

CON IL TRAM 2 DA PIAZZALE FLAMININO, STAZIONE METRO A.



