Traffico Roma del 19-09-2019 ore 11:30
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A TORRE GAIA SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE
METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ, QUESTO A SEGUTO DELLA
DEVIAZIONE SUL TRATTO SOPRAELEVATO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER TRAFFICO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI
CASTEL ROMANO DIREZIONE POMEZIA
ALTRE CODE AL MOMENTO SONO SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE TRA LE USCITE PISANA E VIA DEL MARE , CODE DOVUTE AD UN INCIDENTE
IN TARDA MATTINATA SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA L’AREA
CIRCOSTANTE PIAZZA VENEZIA, COINVOLTE ANCHE LE LINEE DEL TRASPORTO
PUBBLICO PER UNA CERIMONIA PUBBLICA ALL’ALTARE DELLA PATRIA PREVISTA ALLE
12:30
QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ROMA
AFFRONTERA’ I TURCHI DEL BAŞAKŞEHIR ALLE 21:00. DIVIETO DI TRANSITO SU
PIAZZALE DELLA FARNESINA, MENTRE RICORDIAMO CHE L’OLIMPICO È RAGGIUNGIBILE
CON IL TRAM 2 DA PIAZZALE FLAMININO, STAZIONE METRO A.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: Z[t—˜°±ÍØñò q ´ µ
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