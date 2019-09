Traffico Roma del 19-09-2019 ore 11:30

A TORRE GAIA SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE

METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ, QUESTO A SEGUTO DELLA

DEVIAZIONE SUL TRATTO SOPRAELEVATO

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER TRAFFICO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI

CASTEL ROMANO DIREZIONE POMEZIA

ALTRE CODE AL MOMENTO SONO SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

ANULARE TRA LE USCITE PISANA E VIA DEL MARE , CODE DOVUTE AD UN INCIDENTE

IN TARDA MATTINATA SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA L’AREA

CIRCOSTANTE PIAZZA VENEZIA, COINVOLTE ANCHE LE LINEE DEL TRASPORTO

PUBBLICO PER UNA CERIMONIA PUBBLICA ALL’ALTARE DELLA PATRIA PREVISTA ALLE

12:30

QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ROMA

AFFRONTERA’ I TURCHI DEL BAŞAKŞEHIR ALLE 21:00. DIVIETO DI TRANSITO SU

PIAZZALE DELLA FARNESINA, MENTRE RICORDIAMO CHE L’OLIMPICO È RAGGIUNGIBILE

CON IL TRAM 2 DA PIAZZALE FLAMININO, STAZIONE METRO A.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI



———————–

