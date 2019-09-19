Traffico Roma del 19-09-2019 ore 12:30
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REGOLARMENTE TRANSITABILI AL MOMENTO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO
ANULARE
A TORRE GAIA SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE
METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ, QUESTO A SEGUTO DELLA
DEVIAZIONE SUL TRATTO SOPRAELEVATO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER TRAFFICO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI
CASTEL ROMANO DIREZIONE POMEZIA
MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE PIAZZA VENEZIA,
COINVOLTE ANCHE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO PER UNA CERIMONIA PUBBLICA
IN CORSO ALL’ALTARE DELLA PATRIA
QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ROMA
AFFRONTERA’ I TURCHI DEL BAŞAKŞEHIR ALLE 21:00. DIVIETO DI TRANSITO SU
PIAZZALE DELLA FARNESINA, MENTRE RICORDIAMO CHE L’OLIMPICO È RAGGIUNGIBILE
CON IL TRAM 2 DA PIAZZALE FLAMININO, STAZIONE METRO A.
ANTICIPIAMO INFINE LO SCIOPERO DEL PERSONALE COTRAL PREVISTO PER DOMANI
DALLE 8,30 ALLE 17 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO, POSSIBILI DISAGI,
QUINDI, SUL SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI. SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI
ATAC, ROMA TPL E FERROVIE DELLO STATO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma