Traffico Roma del 19-09-2019 ore 13:30

NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU

PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE BOCCEA.. RALLENTAMWNTI SU VIA DELLA

PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI

DIREZIONE VIA TRIONFALE.

INTENSO IL TRAFFICO LUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA DEI

MONTI TIBURTINI E SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ROMA

AFFRONTERA’ I TURCHI ALLE 21:00. DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZALE DELLA

FARNESINA, MENTRE RICORDIAMO CHE L’OLIMPICO È RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM 2

DA PIAZZALE FLAMININO, STAZIONE METRO A.

INFINE ANTICIPIAMO LO SCIOPERO DEL PERSONALE COTRAL PREVISTO PER DOMANI

DALLE 8,30 ALLE 17 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO, POSSIBILI DISAGI,

QUINDI, SUL SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI. SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI

ATAC, E FERROVIE DELLO STATO.



