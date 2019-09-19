Traffico Roma del 19-09-2019 ore 13:30
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NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU
PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE BOCCEA.. RALLENTAMWNTI SU VIA DELLA
PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI
DIREZIONE VIA TRIONFALE.
INTENSO IL TRAFFICO LUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA DEI
MONTI TIBURTINI E SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ROMA
AFFRONTERA’ I TURCHI ALLE 21:00. DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZALE DELLA
FARNESINA, MENTRE RICORDIAMO CHE L’OLIMPICO È RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM 2
DA PIAZZALE FLAMININO, STAZIONE METRO A.
INFINE ANTICIPIAMO LO SCIOPERO DEL PERSONALE COTRAL PREVISTO PER DOMANI
DALLE 8,30 ALLE 17 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO, POSSIBILI DISAGI,
QUINDI, SUL SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI. SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI
ATAC, E FERROVIE DELLO STATO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma