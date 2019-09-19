RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 14:30

di - 19 Settembre 2019 - 14:30

Più informazioni su


NEL QUARTIERE AURELIO  POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU
PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE  BOCCEA.. RALLENTAMWNTI SU VIA DELLA
PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI 
DIREZIONE VIA TRIONFALE.
INTENSO IL TRAFFICO LUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA DEI
MONTI TIBURTINI E SAN  LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
QUESTA SERA  ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ROMA
AFFRONTERA’ I TURCHI  ALLE 21:00. DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZALE DELLA
FARNESINA, MENTRE RICORDIAMO CHE L’OLIMPICO È RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM 2
DA PIAZZALE FLAMININO, STAZIONE METRO A.
 INFINE  ANTICIPIAMO LO SCIOPERO DEL PERSONALE COTRAL PREVISTO PER DOMANI
DALLE 8,30 ALLE 17 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO, POSSIBILI DISAGI,
QUINDI, SUL SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI. SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI
ATAC,  E FERROVIE DELLO STATO.
 
 PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su