Traffico Roma del 19-09-2019 ore 15:30
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DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN
DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA.
NELLA ZONA OVEST PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUARTACCIO
NELLE VICINANZE DI VIA ANDERSEN.
VICINO PIAZZA DEI RE DI ROMA POTREBBE ANCORA PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE
TRA VIA ALBA E LA VIA APPIA.
PER INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLA ZONA A SUD DI ROMA, SULLA VIA
ARDEATINA, NELL’AREA A RIDOSSO DELLA STAZIONE DI PAVONA.
LAVORI IN CORSO INVECE SULLA VIA FLAMINIA AL DI FUORI DEL RACCORDO
ADIACENTI ALLA ZONA DEL CIMITERO. I LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI CON
INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma