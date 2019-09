Traffico Roma del 19-09-2019 ore 16:30

DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN

DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA.

NELLA ZONA OVEST PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUARTACCIO

NELLE VICINANZE DI VIA ANDERSEN.

VICINO PIAZZA DEI RE DI ROMA POTREBBE ANCORA PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE

TRA VIA ALBA E LA VIA APPIA.

PER INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLA ZONA A SUD DI ROMA, SULLA VIA

ARDEATINA, NELL’AREA A RIDOSSO DELLA STAZIONE DI PAVONA.

LAVORI IN CORSO INVECE SULLA VIA FLAMINIA AL DI FUORI DEL RACCORDO

ADIACENTI ALLA ZONA DEL CIMITERO. I LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI CON

INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.

