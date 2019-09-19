Traffico Roma del 19-09-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI
RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA PRENESTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO ANULARE IN
DIREZIONE FUORI ROMA.
A ROMA NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA
ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE PRIMA PORTA Più AVANTI SI RALLENTA PER
LAVORI ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO SEMPRE IN DIREZIONE FUORI ROMA
SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIA SALARIA E TRA TIBURTINA-PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA
VERSO SAN GIOVANNI
ALL’ARDEATINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI GROTTA PERFETTA
ALTEZZA DI VIALE EMILIO SPALLA VERSO LA CRISTOFORO COLOMBO,
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ALL’APPIO LATINO IN VIA GALLIA NEI
PRESSI DI VIA PIRGO
AL QUARTIERE DON BOSCO DALLE 17.00 ALLE 21.00 PER UNA MANIFESTAZIONE,
POSSIBILI MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E CHIUSURE NELLE ZONE CIRCOSTANTI NON SI
ESCLUDONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma