Traffico Roma del 19-09-2019 ore 18:00

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI

RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA PRENESTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO ANULARE IN

DIREZIONE FUORI ROMA.

A ROMA NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA

ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE PRIMA PORTA Più AVANTI SI RALLENTA PER

LAVORI ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO SEMPRE IN DIREZIONE FUORI ROMA

SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E

VIA SALARIA E TRA TIBURTINA-PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA

VERSO SAN GIOVANNI

ALL’ARDEATINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI GROTTA PERFETTA

ALTEZZA DI VIALE EMILIO SPALLA VERSO LA CRISTOFORO COLOMBO,

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ALL’APPIO LATINO IN VIA GALLIA NEI

PRESSI DI VIA PIRGO

AL QUARTIERE DON BOSCO DALLE 17.00 ALLE 21.00 PER UNA MANIFESTAZIONE,

POSSIBILI MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E CHIUSURE NELLE ZONE CIRCOSTANTI NON SI

ESCLUDONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE

