Traffico Roma del 19-09-2019 ore 18:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
PRENESTINA E TIBURTINA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA LA ROMA FIUMICNO E VIA
TUSCOLANA
TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIA INTERNA CON CODE TRA CASAL DEL MARMO E VIA
SALARIA E TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA
A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA
ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO DIREZIONE TIVOLI INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO CON CODE A PARTIRE DA VIA DI SALONE
PROBLEMI ANCHE AL PRENESTINO – CENTOCELLE: CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI
SULLA CARREGGIATA VIALE DELLE GARDENIE TRA PIAZZALE DELLE GARDENIE E PIAZZA
DEI GERANEI
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO DIREZIONE FUORI
ROMA E TRA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
IN TANGENZIALE SI VIAGGIA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIIII E VIA
SALARIA E TRA BATTERIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA VERSO
SAN GIOVANNI
IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E VIA
SALARIA
TRAFFICATA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
AL QUARTIERE DON BOSCO FINO ALLE 21.00 PER UNA MANIFESTAZIONE, POSSIBILI
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E CHIUSURE NELLE ZONE CIRCOSTANTI NON SI ESCLUDONO
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma