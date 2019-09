Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

VIA TUSCOLANA E VIA TIBURTINA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA LA ROMA FIUMICNO E VIA

TUSCOLANA

TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA

VIA DELLA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA

IN USCITA DA ROMA VERSO IL RACCORDO, CODE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA

A24

A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA

ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO DIREZIONE TIVOLI INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO CON CODE A PARTIRE DA VIA DI SALONE

MENTRE AL PRENESTINO – CENTOCELLE RIAPERTA AL TRAFFICO VIALE DELLE GARDENIE

IN PRECEDENZA CHIUSA TRA PIAZZALE DELLE GARDENIE E PIAZZA DEI GERANEI PER

LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA

IN TANGENZIALE SI VIAGGIA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIIII E VIA

SALARIA E TRA BATTERIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA VERSO

SAN GIOVANNI

IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E VIA

SALARIA

ALLE 21.00 ALLO STADIO OLIMPICO LA ROMA AFFRONTA I TURCHI DEL BASAKSEHIR

NEL PRIMO TURNO DI EUROPA LEAGUE, Già SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE

AL QUARTIERE DON BOSCO FINO ALLE 21.00 PER UNA MANIFESTAZIONE, POSSIBILI

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E CHIUSURE NELLE ZONE CIRCOSTANTI NON SI ESCLUDONO

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE

AUTORE: IVAN VALENTE

