Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
VIA TUSCOLANA E VIA TIBURTINA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA LA ROMA FIUMICNO E VIA
TUSCOLANA
TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA
VIA DELLA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA
IN USCITA DA ROMA VERSO IL RACCORDO, CODE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA
A24
A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA
ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO DIREZIONE TIVOLI INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO CON CODE A PARTIRE DA VIA DI SALONE
MENTRE AL PRENESTINO – CENTOCELLE RIAPERTA AL TRAFFICO VIALE DELLE GARDENIE
IN PRECEDENZA CHIUSA TRA PIAZZALE DELLE GARDENIE E PIAZZA DEI GERANEI PER
LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA
IN TANGENZIALE SI VIAGGIA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIIII E VIA
SALARIA E TRA BATTERIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA VERSO
SAN GIOVANNI
IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E VIA
SALARIA
ALLE 21.00 ALLO STADIO OLIMPICO LA ROMA AFFRONTA I TURCHI DEL BASAKSEHIR
NEL PRIMO TURNO DI EUROPA LEAGUE, Già SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ
IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE
AL QUARTIERE DON BOSCO FINO ALLE 21.00 PER UNA MANIFESTAZIONE, POSSIBILI
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E CHIUSURE NELLE ZONE CIRCOSTANTI NON SI ESCLUDONO
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma