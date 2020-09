Traffico Roma del 19-09-2020 ore 07:30

Luceverde Roma dalla redazione traffico regolare in queste prime ore sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 roma-teramo il traffico scorre anche sulle principali strade della capitale la Tuscolana in via Filippo Re in via dei Quintili possibili difficoltà di circolazione per lavori di scavo da oggi fino al 4 dicembre fino alle 12 di oggi per lavori urgenti non sono transitabili Falcone Borsellino e Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto tra pensare Claudio e via Trionfale in direzione di viale Giuseppe Mazzini infine in via dei Cerchi divieto di transito per attività elettorale in Piazza Bocca della 3 via di San Teodoro e Piazza della Bocca della Verità fino al 22 settembre per i dettagli di questi dietro notizie potete consultare il sito Roomba punto luceverde.it tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma