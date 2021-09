Traffico Roma del 19-09-2021 ore 13:30

Luceverde Roma ritrovati all’ascolto si sta in fila lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare mentre il traffico rimane Regolare sul tratto Urbano della A24 roma-teramo Chi è aperta all’inizio della tangenziale viale Castrense in direzione del verano traffico in progressivo aumento in città un incidente Viene segnalato dalla polizia locale sul Piazzale Appio alle porte di Roma prudenza per un incidente con file tra il raccordo è viale del della Corte ricordiamo in corso l’alba special edition di Acerra Rome the Marathon II il traffico è iniziata alle 5:45 per concludersi intorno alle 14:30 numerose le deviazioni le pensioni per le linee bus da stazione metro B Colosseo ricordiamo chiusa fino a cessate esigenze ancora la manifestazione spaccio arte che prenderà il via nel pomeriggio dalle 16 alle 21 e anche qui con chiusure al traffico e deviazioni per le linee bus Inoltre si disputerà alle 18 l’incontro di calcio Lazio Cagliari con possibili difficoltà di circolazione in tutta la zona circostante già dal primo pomeriggio per i dettagli di questa ideanotizie potete consultare il sito Roma contro luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

