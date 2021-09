Traffico Roma del 19-09-2021 ore 17:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione scarsa la circolazione su entrambe le carreggiate della Grande Raccordo Anulare sulle tratto cittadino della A24 ancora sulla autostrada Roma Teramo tra Lazio e Abruzzo aumentano gli spostamenti in direzione della capitale e disagi per chi viaggia in prossimità dei lavori tra Carsoli e Vicovaro per traffico e Cantieri ulteriori rallentamenti anche sulla A12 roma-civitavecchia Civitavecchia Sud Santa Marinella verso la città di Roma all’Olgiata prestare attenzione a causa di un incidente al km 5 della via braccianense in direzione Roma stessa raccomandazione a San Giovanni su via Ardea n città in merito al Acea Run Rome Marathon ricordo ancora che la fermata Colosseo della linea metro B è stata riaperta prima ancora già dalle 13:15 è tornata regolare anche la circolazione per il sottopasso di LungotevereAldo da Brescia e la Domenica Sportiva della capitale prosegue alle 18 con la serie A allo stadio Olimpico con l’incontro Lazio Cagliari più traffico previsto in tutta l’area insieme alle consuete modifiche alla circolazione della zona fino al deflusso degli spettatori maggiori dettagli sulle nostre notizie sul sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca Mi alla prossima aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

