Traffico Roma del 19-09-2021 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Maggiore prudenza sul tratto Urbano della A24 dove a causa di un precedente incidente code nell’ultima ora tra il Grande Raccordo Anulare e Viale Palmiro Togliatti verso la tangenziale est e sullo stesso tratto presente Inoltre anche dei Cantieri ancora sulla autostrada Roma Teramo tra Lazio e Abruzzo in costante aumento il traffico verso la capitale con ulteriori disagi in prossimità dei lavori tra Carsoli e Vicovaro lo stesso tratto Ma in direzione dell’Abruzzo è stato Inoltre chiuso per regolare il traffico diretto a Roma per traffico ai cantieri ancora ulteriori rallentamenti anche sulla A12 roma-civitavecchia Civitavecchia Sud Santa Marinella verso Roma circolazione sostenuta sulla roma-firenze dopo Ponzano Romano in direzione della diramazione Roma nord mentre su Quest’ultima non si escludono code per lo stesso motivo all’altezza di Settebagni per chi è diretto al centro città ancora sull’autosole trafficoautostrada tra anagni-fiuggi Valmontone Provenendo da Napoli proseguendo sulla diramazione Roma Sud ulteriori ritardi per chi viaggia da San Cesareo fino alla barriera autostradale in uscita traffico sulla Pontina tra Pomezia e Spinaceto verso l’Eur spostamenti maggiori anche sulla Grande Raccordo Anulare ma senza altri disagi per maggiori dettagli sulle nostre notizie Roma punto luce verde e per oggi è tutto da Gianluca belfiglio buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma