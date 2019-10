Traffico Roma del 19-10-2019 ore 07:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA

A24.

MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’

PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA

LA FERMATA DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE

DIVERSE LINEE BUS.

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA IERI LA CHIUSURA DELLA

STAZIONE DI BALDO DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

STAZIONI ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.

ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA. CAMBIA

QUINDI LA VIABILITÀ IN ALCUNE STRADE DEL VILLAGGIO OLIMPICO, RACCOMANDIAMO

LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA. PER RAGGIUNGERE L’AUDITORIUM

SUGGERIAMO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SINO ALLA FERMATA FLAMINIO,

QUINDI IL TRAM DUE IN DIREZIONE PIAZZA MANCINI. LA CHIUSURA DELLA

MANIFESTAZIONE DOMENICA 27 OTTOBRE.

ALLE 15 ALLO STADIO OLIMPICO I BIANCO CELESTI AFFRONTERRANNO L’ATALANTA PER

L’ANTICIPO DELL’OTTAVA GIORNANATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A. ISTITUITA UN A

DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA.

