Traffico Roma del 19-10-2019 ore 10:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. QUALCHE RALLENTAMENTO
SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA
TANGENZIALE.
DA SEGNALARE POI UN INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI
VIA DURAZZO
NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA
A24.
MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’
PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA
LA FERMATA DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE
DIVERSE LINEE BUS.
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA IERI LA CHIUSURA DELLA
STAZIONE DI BALDO DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
STAZIONI ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.
ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA. CAMBIA
QUINDI LA VIABILITÀ IN ALCUNE STRADE DEL VILLAGGIO OLIMPICO, RACCOMANDIAMO
LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA. PER RAGGIUNGERE L’AUDITORIUM
SUGGERIAMO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SINO ALLA FERMATA FLAMINIO,
QUINDI IL TRAM DUE IN DIREZIONE PIAZZA MANCINI. LA CHIUSURA DELLA
MANIFESTAZIONE DOMENICA 27 OTTOBRE.
ALLE 15 ALLO STADIO OLIMPICO I BIANCO CELESTI AFFRONTERRANNO L’ATALANTA PER
L’ANTICIPO DELL’OTTAVA GIORNANATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A. ISTITUITA UN A
DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma