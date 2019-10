Traffico Roma del 19-10-2019 ore 11:30

RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN CANTIERE TRA VILLA SPADA E

L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. SEMPRE PER LAVORI IL TRAFFICO

RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO

DELL’URBE.

UL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

LE USCITE DELLA VIA TUSCOLANA E LA VIA APPIA .

MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’

PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA

LA FERMATA DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE

DIVERSE LINEE BUS.

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA IERI LA CHIUSURA DELLA

STAZIONE DI BALDO DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

STAZIONI ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.

ALLA NUOVA FIERA DI ROMA OGGI E DOMANI CI SARA’ IL “MAKER FAIRE” LA

FIERA EUROPEA SULL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA. E’ PREVISTA L’AFFLUENZA DI

NUMEROSI VISITATORI. POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO E SULLA

VIA PORTUENSE.

ALLE 15 ALLO STADIO OLIMPICO I BIANCO CELESTI AFFRONTERRANNO L’ATALANTA PER

L’ANTICIPO DELL’OTTAVA GIORNANATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A. ISTITUITA UN A

DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA.

