Traffico Roma del 19-10-2019 ore 11:30
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RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN CANTIERE TRA VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. SEMPRE PER LAVORI IL TRAFFICO
RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO
DELL’URBE.
UL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
LE USCITE DELLA VIA TUSCOLANA E LA VIA APPIA .
MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’
PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA
LA FERMATA DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE
DIVERSE LINEE BUS.
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA IERI LA CHIUSURA DELLA
STAZIONE DI BALDO DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
STAZIONI ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.
ALLA NUOVA FIERA DI ROMA OGGI E DOMANI CI SARA’ IL “MAKER FAIRE” LA
FIERA EUROPEA SULL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA. E’ PREVISTA L’AFFLUENZA DI
NUMEROSI VISITATORI. POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO E SULLA
VIA PORTUENSE.
ALLE 15 ALLO STADIO OLIMPICO I BIANCO CELESTI AFFRONTERRANNO L’ATALANTA PER
L’ANTICIPO DELL’OTTAVA GIORNANATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A. ISTITUITA UN A
DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma